Сальдо назвал достижение победы главной буферной зоной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 19.01.2026
Сальдо назвал достижение победы главной буферной зоной
Сальдо назвал достижение победы главной буферной зоной
Достижение победы и полное освобождение территории Херсонской области от ВСУ станет главной "буферной зоной" для региона, заявил в интервью РИА Новости...
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал освобождение Херсонской области главной буферной зоной

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Достижение победы и полное освобождение территории Херсонской области от ВСУ станет главной "буферной зоной" для региона, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Самая главная буферная зона – это достижение победы и освобождение всех этих территорий, которые сейчас оккупируют ВСУ и которые творят на этой территории бесчинство, равнозначное тем, которые творили фашисты и нацисты на территории всей нашей большой родины во время Великой Отечественной войны", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, какой величины должна быть буферная зона, чтобы защитить Херсонскую область.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВСУ делают Карантинный остров базой противодействия России, заявил Сальдо
