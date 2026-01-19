Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при столкновении скоростных поездов в Испании выросло до 24, передает телеканал RTVE.

"По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При этом 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным RTVE, авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова . Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид , перевозил 317 пассажиров. В один момент он сошел с рельсов и выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.

На месте продолжают работать экстренные службы.