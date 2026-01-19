Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24 - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 19.01.2026 (обновлено: 10:14 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/rtve-2068689937.html
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24 - РИА Новости, 19.01.2026
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24
Число погибших при столкновении скоростных поездов в Испании выросло до 24, передает телеканал RTVE. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:11:00+03:00
2026-01-19T10:14:00+03:00
в мире
испания
мадрид
столкновение поездов в испании
кордова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068690830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddfcedbda3a1f82e3935ddd109d67197.jpg
испания
мадрид
кордова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Авария с участием двух поездов в испанской провинции Кордова
Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, в результате инцидента двое погибли. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, с места аварии.
2026-01-19T08:11
true
PT0M19S
Сход скоростных поездов в Испании, есть погибшие
Глава минтранса страны назвал аварию крайне странной, так как участок дороги был прямым, его обновили в мае прошлого года, а поезду было около четырех лет. Кадры с места аварии публикуют в соцсетях.
2026-01-19T08:11
true
PT2M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068690830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b4616715e7ed136a7f3ee378146279b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, мадрид, столкновение поездов в испании, кордова
В мире, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании, Кордова
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24

Число погибших при крушении скоростных поездов в Испании выросло до 24

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Число погибших при столкновении скоростных поездов в Испании выросло до 24, передает телеканал RTVE.
"По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
При этом 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По данным RTVE, авария случилась около 19:40 (21:40 мск) 18 января в населенном пункте Адамус в провинции Кордова. Поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, перевозил 317 пассажиров. В один момент он сошел с рельсов и выехал на соседний путь, по которому двигался состав Мадрид — Уэльва.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал ЧП крайне странным: оно произошло на участке, который обновили в мае прошлого года, а сошедший с рельсов поезд — относительно новый, ему около четырех лет.
На месте продолжают работать экстренные службы.
© REUTERS / @eleanorinthesky via XПоследствия схода двух поездов в провинции Кордова
Последствия схода двух поездов в провинции Кордоба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Последствия схода двух поездов в провинции Кордова
 
В миреИспанияМадридСтолкновение поездов в ИспанииКордова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала