https://ria.ru/20260119/rtve-2068689937.html
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24 - РИА Новости, 19.01.2026
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24
Число погибших при столкновении скоростных поездов в Испании выросло до 24, передает телеканал RTVE. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:11:00+03:00
2026-01-19T08:11:00+03:00
2026-01-19T10:14:00+03:00
в мире
испания
мадрид
столкновение поездов в испании
кордова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068690830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddfcedbda3a1f82e3935ddd109d67197.jpg
испания
мадрид
кордова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Авария с участием двух поездов в испанской провинции Кордова
Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова, в результате инцидента двое погибли. В соцсетях расходятся кадры, предположительно, с места аварии.
2026-01-19T08:11
true
PT0M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068690830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b4616715e7ed136a7f3ee378146279b.jpg
Сход скоростных поездов в Испании, есть погибшие
Глава минтранса страны назвал аварию крайне странной, так как участок дороги был прямым, его обновили в мае прошлого года, а поезду было около четырех лет.
Кадры с места аварии публикуют в соцсетях.
2026-01-19T08:11
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид, столкновение поездов в испании, кордова
В мире, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании, Кордова
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 24
Число погибших при крушении скоростных поездов в Испании выросло до 24