МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ненависть к России на Западе уходит корнями еще к эпохе СССР и мешает воспринимать Москву как партнера по переговорам, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Мы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита. Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага, которого можно любить и ненавидеть одновременно. Если вы избавляетесь от врага, то куда теперь направлять всю свою ненависть? Так это и происходит. Мы решили не избавляться и вместо этого сказали: "Эй, Россия — это всего лишь слабая сестра того, что осталось от СССР, и они ничего не могут с этим поделать. Поэтому мы будем продолжать продвигаться на восток вместе с НАТО", — сказал он.
Дэвис также подчеркнул, что НАТО всегда выбирала путь эскалации с Россией.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россиюевропейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.