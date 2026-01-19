Рейтинг@Mail.ru
Заявление посла России вызвало панику в Британии - РИА Новости, 19.01.2026
14:26 19.01.2026
Заявление посла России вызвало панику в Британии
Заявление посла России в Великобритании Андрея Келина следует воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата российских судов, следует из статьи Daily...
2026
Заявление посла России вызвало панику в Британии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заявление посла России в Великобритании Андрея Келина следует воспринимать как сигнал Лондону о последствиях захвата российских судов, следует из статьи Daily Express.
"Британию предупредили, что ее действия не останутся безнаказанными, если она перехватит российские суда", — сообщается в материале.
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
11:54
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
11:54
На фоне сообщений британских СМИ о намерениях Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков", Келин заявил газете "Известия", что планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением международного права и подчеркнул, что действия Британии не останутся без ответа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Россия будет рассматривать шаги Великобритании по реализации намерений перехватывать суда, якобы нарушающие западные санкции, как прямое нарушение морского права.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Уже пора": в Британии призвали уволить Каллас после слов о России
06:55
 
В миреРоссияВеликобританияЛондонМария ЗахароваАндрей Келин
 
 
