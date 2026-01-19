"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Европы целенаправленно включали в переговоры по Украине неприемлемые для России условия, пишет в статье для издания Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.

"Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — говорится в публикации.