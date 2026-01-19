МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Европы целенаправленно включали в переговоры по Украине неприемлемые для России условия, пишет в статье для издания Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.
"Слишком часто блок (Евросоюз. — Прим. ред.) пытался подмешать в переговоры "отравленные пилюли", нарушая красные линии России, — как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", — сообщается в материале.
"Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — говорится в публикации.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться — под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия Вооруженных сил России — это именно принуждение к мирному решению.