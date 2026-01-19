Рейтинг@Mail.ru
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 19.01.2026 (обновлено: 14:47 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068733378.html
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России - РИА Новости, 19.01.2026
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России
Страны Европы целенаправленно включали в переговоры по Украине неприемлемые для России условия, пишет в статье для издания Politico старший научный сотрудник... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:26:00+03:00
2026-01-19T14:47:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
евросоюз
politico
стив уиткофф
джаред кушнер
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260119/bouz-2068687868.html
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068696227.html
https://ria.ru/20260116/peskov-2068297787.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, евросоюз, politico, стив уиткофф, джаред кушнер, сша, украина
В мире, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, США, Украина
"Отравленные пилюли". На Западе раскрыли замысел ЕС против России

Politico: ЕС намеренно нарушал красные линии России на переговорах по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Страны Европы целенаправленно включали в переговоры по Украине неприемлемые для России условия, пишет в статье для издания Politico старший научный сотрудник американского Института ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.
"Слишком часто блок (Евросоюз. — Прим. ред.) пытался подмешать в переговоры "отравленные пилюли", нарушая красные линии России, — как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", — сообщается в материале.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Никаких разрешений": журналист высказался о действиях России
07:44
По мнению автора, причина такого поведения может заключаться в том, что после многих лет утверждений об отсутствии у Москвы права голоса в вопросе Украины Евросоюзу слишком трудно даже представить себе компромисс с Россией.
"Возможно, что более цинично, речь идет о том, чтобы выиграть время для наращивания военного потенциала Европы", — говорится в публикации.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться — под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия Вооруженных сил России — это именно принуждение к мирному решению.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
16 января, 13:22
 
В миреРоссияДональд ТрампЕвросоюзPoliticoСтив УиткоффДжаред КушнерСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала