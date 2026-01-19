СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц, утверждает газета В первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.

"За первые две недели января под временные блокировки могли попасть два-три миллиона обычных людей — это один-два процента от всех активных клиентов банков", — сообщили изданию в компании "Информзащита".

ЦБ России статистику по блокировкам не раскрыли, но сообщили о постоянном анализе действующих требований, согласно законодательству.

"При необходимости вносим изменения в нормативные документы. Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях", — пояснил регулятор.

Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, комментируя изданию сложившуюся ситуацию, выразил уверенность, что данная ситуация носит временный характер

"Первое время (После расширения критериев подозрительных операций. — Прим. Ред.) мы увидим больше честных переводов, которые были приостановлены, возможно, будет даже кратный рост, но процент придет в норму, как только банки научатся правильно применять новые критерии, скорее всего, не более полугода", — сказал он.

В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.