Рейтинг@Mail.ru
СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/rossiya-2068677828.html
СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов
СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов
В первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц, утверждает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T04:33:00+03:00
2026-01-19T04:33:00+03:00
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000331533_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_27b3326ca71f50c597eac8840a9fd4c9.jpg
https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
https://ria.ru/20251118/scheta-2055663337.html
https://ria.ru/20241122/blokirovka-1985117661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000331533_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e3df1e59bf803cd0ade40acb5fc0b8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ: банки с начала года заблокировали миллионы карт и счетов

"Ъ": c начала года банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Mastercard
Банковские карты Mastercard - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Банковские карты Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно два-три миллиона карт и счетов физических лиц, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.
"За первые две недели января под временные блокировки могли попасть два-три миллиона обычных людей — это один-два процента от всех активных клиентов банков", — сообщили изданию в компании "Информзащита".
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
14 ноября 2025, 12:58
В ЦБ России статистику по блокировкам не раскрыли, но сообщили о постоянном анализе действующих требований, согласно законодательству.
"При необходимости вносим изменения в нормативные документы. Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях", — пояснил регулятор.
Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, комментируя изданию сложившуюся ситуацию, выразил уверенность, что данная ситуация носит временный характер
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Набиуллина допустила, что ЦБ мог перегнуть палку с блокировками счетов
18 ноября 2025, 11:05
"Первое время (После расширения критериев подозрительных операций. — Прим. Ред.) мы увидим больше честных переводов, которые были приостановлены, возможно, будет даже кратный рост, но процент придет в норму, как только банки научатся правильно применять новые критерии, скорее всего, не более полугода", — сказал он.
В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
СМИ: россияне чаще стали жаловаться на блокировку счетов из-за реестра ЦБ
22 ноября 2024, 06:40
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала