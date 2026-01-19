https://ria.ru/20260119/rossija-2068771270.html
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над двумя регионами
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
россия
курская область
Новости
ru-RU
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над двумя регионами
Средства ПВО 4 БПЛА над Курской и Белгородской областями