Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
12:36 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/rossija-2068760201.html
Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе
Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ изучает все детали предложения о "Совете мира" по Газе, надеется на контакты с США, чтобы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:36:00+03:00
2026-01-19T12:36:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
марко рубио
стив уиткофф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068759573.html
https://ria.ru/20260118/tramp-2068562646.html
россия
сша
великобритания
в мире, россия, сша, великобритания, дмитрий песков, марко рубио, стив уиткофф, всемирный банк, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Всемирный банк, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе

Песков: РФ надеется обсудить с США детали предложения о "Совете мира" по Газе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМосковский кремль
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ изучает все детали предложения о "Совете мира" по Газе, надеется на контакты с США, чтобы прояснить все нюансы.
"В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения (войти в состав "Совета мира" - ред.), в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
12:35
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
Вчера, 01:48
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДмитрий ПесковМарко РубиоСтив УиткоффВсемирный банкООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
