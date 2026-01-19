Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ изучает все детали предложения о "Совете мира" по Газе, надеется на контакты с США, чтобы прояснить все нюансы.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.