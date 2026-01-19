СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев, комментируя введенные на Украине бонусы за убийство российских военнослужащих, заявил РИА Новости, что украинцев фактически принуждают воевать против России.

Ранее корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские боевики получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских военных и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.

"Новость о том, что так называемое Минобороны Украины ввело какие-то бонусы за ликвидацию российских военных, сложно комментировать. Могу сказать только одно - учитывая тот хаос, который творится в рядах ВСУ , с большой долей вероятности это говорит о принуждении тех, кто не хочет воевать против России . Что дальше? Заградотряды?" - задался вопросом Георгиев.

При этом, по его словам, под видом уничтожения якобы военных объектов киевские власти обстреливают гражданские объекты, в том числе магазины, жилые дома, больницы, машины скорой помощи, рейсовые автобусы.