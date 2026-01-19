Рейтинг@Mail.ru
Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 19.01.2026
Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России
Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России
Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев, комментируя введенные на Украине бонусы за убийство российских военнослужащих, заявил РИА...
Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев, комментируя введенные на Украине бонусы за убийство российских военнослужащих, заявил РИА Новости, что украинцев фактически принуждают воевать против России.
Ранее корреспондент РИА Новости, изучив открытые данные, выяснил, что новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские боевики получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских военных и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс.
"Новость о том, что так называемое Минобороны Украины ввело какие-то бонусы за ликвидацию российских военных, сложно комментировать. Могу сказать только одно - учитывая тот хаос, который творится в рядах ВСУ, с большой долей вероятности это говорит о принуждении тех, кто не хочет воевать против России. Что дальше? Заградотряды?" - задался вопросом Георгиев.
При этом, по его словам, под видом уничтожения якобы военных объектов киевские власти обстреливают гражданские объекты, в том числе магазины, жилые дома, больницы, машины скорой помощи, рейсовые автобусы.
"Этот список можно продолжать долго. Поэтому с учётом того хаоса, когда с улиц насильно забирают людей, не подготовив их, и бросают воевать, стоит ожидать хаотичных обстрелов гражданского населения", - добавил Георгиев.
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
