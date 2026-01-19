https://ria.ru/20260119/rossija-2068691219.html
Генконсул рассказал об интересе гонконгских бизнесменов к России
Генконсул рассказал об интересе гонконгских бизнесменов к России - РИА Новости, 19.01.2026
Генконсул рассказал об интересе гонконгских бизнесменов к России
Россия интересна гонконгским партнерам, востребованными сферами остаются высокие технологии, IT и финансы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:22:00+03:00
2026-01-19T08:22:00+03:00
2026-01-19T08:22:00+03:00
россия
гонконг
макао
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/87/1520578783_0:76:4288:2488_1920x0_80_0_0_a8de1bc734ed3c94344df07243bfd63a.jpg
https://ria.ru/20260116/rossija-2068226735.html
россия
гонконг
макао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152057/87/1520578783_435:0:3854:2564_1920x0_80_0_0_1d56461c26ec06e495e8dfeb3aa4fbe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гонконг, макао, экономика
Россия, Гонконг, Макао, Экономика
Генконсул рассказал об интересе гонконгских бизнесменов к России
Генконсул Каргаполов: Россия интересна гонконгским партнерам
ПЕКИН, 19 янв – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия интересна гонконгским партнерам, востребованными сферами остаются высокие технологии, IT и финансы, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.
"Россия, безусловно, представляет интерес для гонконгских партнеров", - заявил Каргаполов.
Он отметил, что "востребованными сферами остаются высокие технологии, IT и финансы".
"Значительный потенциал сотрудничества сохраняется в транспортно-логистической и туристической областях", - подчеркнул дипломат.