Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды "Столица закатов" и "100% настоящая Россия". Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО "Центр 800", - написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что "100% настоящая Россия" - это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется страна.

"Столица закатов" - это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям. Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня "Столица закатов" - это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города", - отметил Никитин.