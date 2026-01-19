Рейтинг@Mail.ru
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/rospatent-2068854234.html
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов" - РИА Новости, 19.01.2026
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:43:00+03:00
2026-01-19T17:43:00+03:00
нижний новгород
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152311/85/1523118519_0:56:3243:1880_1920x0_80_0_0_a4de99d013785f6473e8fc283289d519.jpg
https://realty.ria.ru/20251126/novgorod-2057672891.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152311/85/1523118519_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_3d126db077073c4a715e5a8d22448b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"

Роспатент закрепил за Нижним Новгородом права на бренд «Столица закатов»

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкСтадион "Нижний Новгород"
Стадион Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Стадион "Нижний Новгород". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды "Столица закатов" и "100% настоящая Россия". Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО "Центр 800", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что "100% настоящая Россия" - это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется страна.
"Столица закатов" - это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям. Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня "Столица закатов" - это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города", - отметил Никитин.
Возведенный на высоких холмах – Дятловых горах - исторический центр Нижнего Новгорода развёрнут на северо-запад, из-за чего панорама на уходящее солнце и окрашенное в закатные оттенки небо открывается с разных точек города. Благодаря этому жителями города и было придумано название "Столица закатов". С 2021 года в Нижнем Новгороде проходит одноименный мультижанровый музыкальный фестиваль.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
26 ноября 2025, 12:38
 
Нижний НовгородНижегородская областьГлеб НикитинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала