https://ria.ru/20260119/rospatent-2068854234.html
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов" - РИА Новости, 19.01.2026
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:43:00+03:00
2026-01-19T17:43:00+03:00
2026-01-19T17:43:00+03:00
нижний новгород
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152311/85/1523118519_0:56:3243:1880_1920x0_80_0_0_a4de99d013785f6473e8fc283289d519.jpg
https://realty.ria.ru/20251126/novgorod-2057672891.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152311/85/1523118519_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_3d126db077073c4a715e5a8d22448b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), россия
Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Россия
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд "Столица закатов"
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом права на бренд «Столица закатов»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости.
Роспатент официально закрепил за Нижним Новгородом права на бренд "Столица закатов" и "100% настоящая Россия", сообщил
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Роспатент
закрепил за Нижним Новгородом
туристические бренды "Столица закатов" и "100% настоящая Россия". Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО "Центр 800", - написал Никитин
в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что "100% настоящая Россия" - это общий туристический бренд, который раскрывает Нижний Новгород как город, в котором представлено богатство природы, культуры, искусства, науки, промыслов, достижений и идей, с которыми ассоциируется страна.
"Столица закатов" - это природно-географический и событийный бренд, появившийся благодаря самим жителям. Наша любимая традиция любоваться заходом солнца подарила начало масштабному музыкальному фестивалю. Сегодня "Столица закатов" - это отдельный повод посетить Нижний Новгород, где каждые выходные лета звучит живая музыка и кипит творческая жизнь на самых красивых площадках города", - отметил Никитин.
Возведенный на высоких холмах – Дятловых горах - исторический центр Нижнего Новгорода развёрнут на северо-запад, из-за чего панорама на уходящее солнце и окрашенное в закатные оттенки небо открывается с разных точек города. Благодаря этому жителями города и было придумано название "Столица закатов". С 2021 года в Нижнем Новгороде проходит одноименный мультижанровый музыкальный фестиваль.