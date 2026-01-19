Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/roskomnadzor-2068829779.html
Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика
Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика - РИА Новости, 19.01.2026
Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика
Доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой, среди его основных стран-источников были... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:03:00+03:00
2026-01-19T16:03:00+03:00
общество
сша
германия
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg
https://ria.ru/20260115/haker-2067997494.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_1962d06b72eeb740ef306a84c8e40c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сша, германия, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, США, Германия, Великобритания, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика

Роскомнадзор: основной вредоносный трафик исходит из США, Германии и Британии

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой, среди его основных стран-источников были США, Германия, Великобритания, Нидерланды, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Доля зарубежного вредоносного трафика остается стабильно высокой. Во втором полугодии 2025 года ситуация с географией источников атак принципиально не изменилась. Основные страны-источники трафика – США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. Эти страны – ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей", - сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что в подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет злоумышленникам маскировать источник атак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий.
В ведомстве также поделились статистикой по DDoS-атакам: во втором полугодии 2025 года их было зафиксировано более 15 тысяч, а за весь прошлый год - свыше 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.
MAX - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Хакер, заявивший об утечке данных из MAX, опроверг сам себя
15 января, 10:51
 
ОбществоСШАГерманияВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала