Роскомнадзор назвал страны-источники вредоносного трафика

Там пояснили, что в подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет злоумышленникам маскировать источник атак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий.

В ведомстве также поделились статистикой по DDoS-атакам: во втором полугодии 2025 года их было зафиксировано более 15 тысяч, а за весь прошлый год - свыше 21 тысячи против 10 тысяч годом ранее.