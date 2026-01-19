Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с Володиным
17:17 19.01.2026 (обновлено: 17:18 19.01.2026)
Мишустин встретился с Володиным
политика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили подготовку ежегодного отчета правительства в Госдуме и встречи с представителями думских фракций, сообщила пресс-служба кабмина.
"Состоялась встреча председателя правительства Михаила Мишустина с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Стороны обсудили подготовку ежегодного отчета правительства в Госдуме, формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - рассказали в пресс-службе.
Политика Россия Михаил Мишустин Вячеслав Володин
 
 
