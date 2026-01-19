Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что не располагает информацией о том, где сейчас живет певица.

"Я не располагаю такой информацией", - ответила Пухова на вопрос журналистов о том, где сейчас живет Долина

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы из проданной квартиры в Хамовниках. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.