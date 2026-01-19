https://ria.ru/20260119/ria-2068792696.html
Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица
Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица - РИА Новости, 19.01.2026
Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что не располагает информацией о том, где сейчас живет певица. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:56:00+03:00
2026-01-19T13:56:00+03:00
2026-01-19T15:49:00+03:00
дело о квартире долиной
лариса долина
происшествия
Новости
Адвокат Долиной не знает, где сейчас живет певица
Адвокат Долиной не знает, где живет певица после переезда из Хамовников
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что не располагает информацией о том, где сейчас живет певица.
"Я не располагаю такой информацией", - ответила Пухова на вопрос журналистов о том, где сейчас живет Долина
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы из проданной квартиры в Хамовниках. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.