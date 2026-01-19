https://ria.ru/20260119/rezhisser-2068669749.html
Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс
Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс - РИА Новости, 19.01.2026
Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс
Один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщил режиссер Дэйв Боссерт. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T01:24:00+03:00
2026-01-19T01:24:00+03:00
2026-01-19T09:16:00+03:00
the walt disney company
walt disney animation studios
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068712911_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_4ab832ea3054f533d3ad89b71b59cde5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068712911_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_c45957417ef9c3c74e1541be73dbb239.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the walt disney company, walt disney animation studios
The Walt Disney Company, Walt Disney Animation Studios
Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс
Режиссер мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс умер в возрасте 76 лет
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.
"Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной", - написал в соцсетях Боссерт, слова которого привело издание Variety.
Как отметил Боссерт, Аллерс был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим "столпом возрождения студии Disney".
Издание не приводит информацию о причине кончины Аллерса.
За время своей карьеры Аллерс приложил руку к созданию таких знаменательных мультфильмов студии Disney, как "Король Лев", "Алладин", "Похождения императора".