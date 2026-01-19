Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс

Рейтинг@Mail.ru
01:24 19.01.2026 (обновлено: 09:16 19.01.2026)
Один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщил режиссер Дэйв Боссерт. РИА Новости, 19.01.2026
The Walt Disney Company, Walt Disney Animation Studios
© Getty Images / Jonathan LeibsonРоджер Аллерс
© Getty Images / Jonathan Leibson
Роджер Аллерс. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.
"Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной", - написал в соцсетях Боссерт, слова которого привело издание Variety.
Как отметил Боссерт, Аллерс был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим "столпом возрождения студии Disney".
Издание не приводит информацию о причине кончины Аллерса.
За время своей карьеры Аллерс приложил руку к созданию таких знаменательных мультфильмов студии Disney, как "Король Лев", "Алладин", "Похождения императора".
 
The Walt Disney CompanyWalt Disney Animation Studios
 
 
