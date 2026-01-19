Умер режиссер мультфильма "Король Лев" Аллерс

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Один из режиссеров мультфильма "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.

"Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной", - написал в соцсетях Боссерт, слова которого привело издание Variety.

Как отметил Боссерт, Аллерс был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим "столпом возрождения студии Disney".

Издание не приводит информацию о причине кончины Аллерса.