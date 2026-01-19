https://ria.ru/20260119/ranenyy-2068835505.html
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу - РИА Новости, 19.01.2026
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
Житель села Отрадное Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу из-за ранений, полученных им в результате атак нескольких дронов ВСУ,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T16:34:00+03:00
2026-01-19T16:34:00+03:00
2026-01-19T16:38:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
отрадное
вячеслав гладков
украина
белгородская область
отрадное
украина
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Вячеслав Гладков, Украина
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
Раненный при атаке дрона ВСУ житель белгородского села умер по дороге в больницу