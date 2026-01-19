Рейтинг@Mail.ru
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 19.01.2026 (обновлено: 16:38 19.01.2026)
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу
Житель села Отрадное Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу из-за ранений, полученных им в результате атак нескольких дронов ВСУ
Раненый житель белгородского села умер по дороге в больницу

Раненный при атаке дрона ВСУ житель белгородского села умер по дороге в больницу

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Житель села Отрадное Белгородской области скончался во время транспортировки в больницу из-за ранений, полученных им в результате атак нескольких дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжелые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, но по пути их машину атаковал FPV-дрон. Пострадавшего без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение до медицинского учреждения. К огромному горю, он скончался в автомобиле до приезда в больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
