Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink - РИА Новости, 19.01.2026
04:38 19.01.2026
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 29 спутников, которые станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 19.01.2026
сша, канаверал, флорида, spacex
США, Канаверал, Флорида, SpaceX
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink

SpaceX: ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9 стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с площадки на станции Космических сил на мысе Канаверал. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 29 спутников, которые станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщила компания SpaceX.
"Подтвержден вывод на орбиту 29 спутников Starlink", - написала компания в соцсети X.
Согласно заявлению на сайте компании, запуск состоялся со стартового комплекса SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
