Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink - РИА Новости, 19.01.2026
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 29 спутников, которые станут частью глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T04:38:00+03:00
2026-01-19T04:38:00+03:00
2026-01-19T04:38:00+03:00
сша
канаверал
флорида
spacex
сша
канаверал
флорида
США, Канаверал, Флорида, SpaceX
