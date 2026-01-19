"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Лондон сообщил о запуске проекта нового высокоточного оружия для Киева. Разработкой баллистической ракеты под кодовым обозначением Nightfall займутся три промышленные группы. Задача — обеспечить ВСУ возможность ударов вглубь российской территории. О том, насколько это реально, — в материале РИА Новости.

Дальнобойная и малозаметная

Генеральный подрядчик — MBDA Missile Systems, британский филиал одного из крупнейших и самых влиятельных европейских производителей ракетного вооружения. Среди его продукции — крылатые Storm Shadow, системы "воздух — воздух" семейства ASRAAM и Meteor, а также боеприпасы "земля — воздух" CAMM. С баллистическими комплексами концерн пока дел не имел.

Стоимость контракта — 12,1 миллиона долларов. Сравнительно немного, но британцы возьмут за основу уже имеющиеся оперативно-тактические ракетные комплексы. Основные требования — большая дальность и высокомобильная пусковая платформа с пониженной инфракрасной и радиолокационной сигнатурами для скрытности выдвижения на огневую позицию, оперативного развертывания и ухода с места пуска.

Какое именно шасси выберут, пока не известно. Вероятно, американский трехосный "пятитонник" FMTV от компании Oshkosh, как у РСЗО HIMARS. Но не исключен и трехосный британский HMT Supacat 600 — с чуть большей проходимостью, но меньше работавший в зонах боевых действий.

Аналог "американки"

По заявляемым тактико-техническим характеристикам Nightfall примерно соответствует новейшей американской PrSM (Precision Strike Missile, "высокоточная ракета"), которая заменит оперативно-тактические ATACMS. Дальность — 500-550 километров, скорость — до 8,5 тысячи километров в час на активном участке траектории. Система наведения — инерциальная с модулем коррекции по сигналу GPS. Точность — пять метров кругового отклонения.

Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS

Возможные варианты боевой части не разглашаются, известна лишь предполагаемая масса — 200-300 килограммов. Но наверняка будет и фугасная, и осколочно-фугасная, и кассетная "голова". Не исключено, что в боекомплект войдут и противорадиолокационные боеприпасы, наводящиеся на излучение от РЛС зенитно-ракетного комплекса. То есть перспективный британский ОТРК в теории способен оказаться достаточно эффективным для борьбы с дальнобойными российскими ЗРК.

На практике же вряд ли ракета продемонстрирует что-то новое. У российских войск ПВО уже богатый опыт борьбы с высокоточной баллистикой противника — теми же ATACMS. Подобные цели перехватывают ЗРС С-300В4, С-350А "Витязь" и войсковые ЗРК "Бук-М3". Главное — правильное эшелонирование противоракетных "зонтиков", под которыми батареи ЗРК перекрывают друг над другом мертвые зоны над радарами наведения.

Единственный по-настоящему важный нюанс — дальность. Практически вдвое больше, чем у ATACMS. Значит, российской ПВО, возможно, потребуется глубже эшелонировать боевые порядки зенитно-ракетных комплексов в европейской части страны. Учитывая темпы производства, которых достиг отечественный ВПК, вряд ли это станет большой проблемой.

Прорыв или распил?

К тому же не исключено, что заявление Лондона — попытка выдать желаемое за действительное, а громкий анонс Nightfall — лишь способ выразить публичную поддержку Киеву без особых обязательств. Британцы уже попытались "помочь" украинской компании Fire Point с высокоточными крылатыми ракетами по проекту "Фламинго". Очень быстро выяснилось, что "разработка" Киева — точная копия британской FP-5 от Milanion Group.

Предполагаемая украинская ракета "Фламинго"

Эта ракета попала в коррупционный скандал в связи с расследованием хищений из госбюджета при участии друга Зеленского Тимура Миндича. Подставная компания, совладельцем которой был Миндич, устроила громкую пиар-акцию с привлечением СМИ и даже Зеленского как рекламного агента. Итог — ракет, кроме единичных экземпляров, купленных у реального производителя, нет, а деньги разворованы.