Рейтинг@Mail.ru
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку" - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.01.2026 (обновлено: 10:15 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/raketa-2068342160.html
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку" - РИА Новости, 19.01.2026
"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"
Лондон сообщил о запуске проекта нового высокоточного оружия для Киева. Разработкой баллистической ракеты под кодовым обозначением Nightfall займутся три... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:00:00+03:00
2026-01-19T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
тимур миндич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971777221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ed7b9ceed61b6b2fef2131af7ed8f38.jpg
https://ria.ru/20260116/opros-2068317008.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971777221_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_b76074f101f1057c2c6662570b389d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, тимур миндич, вооруженные силы украины, нато, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", с-300в4, gps
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Вооруженные силы Украины, НАТО, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", С-300В4, GPS

"Для ударов по тылам". Британцы создают для ВСУ "длинную руку"

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские солдаты осматривают автомобиль с одной из ракетных установок HIMARS . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Лондон сообщил о запуске проекта нового высокоточного оружия для Киева. Разработкой баллистической ракеты под кодовым обозначением Nightfall займутся три промышленные группы. Задача — обеспечить ВСУ возможность ударов вглубь российской территории. О том, насколько это реально, — в материале РИА Новости.

Дальнобойная и малозаметная

Генеральный подрядчик — MBDA Missile Systems, британский филиал одного из крупнейших и самых влиятельных европейских производителей ракетного вооружения. Среди его продукции — крылатые Storm Shadow, системы "воздух — воздух" семейства ASRAAM и Meteor, а также боеприпасы "земля — воздух" CAMM. С баллистическими комплексами концерн пока дел не имел.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фрагменты англо-французской ракеты Storm Shadow
Стоимость контракта — 12,1 миллиона долларов. Сравнительно немного, но британцы возьмут за основу уже имеющиеся оперативно-тактические ракетные комплексы. Основные требования — большая дальность и высокомобильная пусковая платформа с пониженной инфракрасной и радиолокационной сигнатурами для скрытности выдвижения на огневую позицию, оперативного развертывания и ухода с места пуска.
Какое именно шасси выберут, пока не известно. Вероятно, американский трехосный "пятитонник" FMTV от компании Oshkosh, как у РСЗО HIMARS. Но не исключен и трехосный британский HMT Supacat 600 — с чуть большей проходимостью, но меньше работавший в зонах боевых действий.

Аналог "американки"

По заявляемым тактико-техническим характеристикам Nightfall примерно соответствует новейшей американской PrSM (Precision Strike Missile, "высокоточная ракета"), которая заменит оперативно-тактические ATACMS. Дальность — 500-550 километров, скорость — до 8,5 тысячи километров в час на активном участке траектории. Система наведения — инерциальная с модулем коррекции по сигналу GPS. Точность — пять метров кругового отклонения.
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Возможные варианты боевой части не разглашаются, известна лишь предполагаемая масса — 200-300 килограммов. Но наверняка будет и фугасная, и осколочно-фугасная, и кассетная "голова". Не исключено, что в боекомплект войдут и противорадиолокационные боеприпасы, наводящиеся на излучение от РЛС зенитно-ракетного комплекса. То есть перспективный британский ОТРК в теории способен оказаться достаточно эффективным для борьбы с дальнобойными российскими ЗРК.
На практике же вряд ли ракета продемонстрирует что-то новое. У российских войск ПВО уже богатый опыт борьбы с высокоточной баллистикой противника — теми же ATACMS. Подобные цели перехватывают ЗРС С-300В4, С-350А "Витязь" и войсковые ЗРК "Бук-М3". Главное — правильное эшелонирование противоракетных "зонтиков", под которыми батареи ЗРК перекрывают друг над другом мертвые зоны над радарами наведения.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Опрос показал, верят ли немцы в дальнейшее существование НАТО
16 января, 14:40
Единственный по-настоящему важный нюанс — дальность. Практически вдвое больше, чем у ATACMS. Значит, российской ПВО, возможно, потребуется глубже эшелонировать боевые порядки зенитно-ракетных комплексов в европейской части страны. Учитывая темпы производства, которых достиг отечественный ВПК, вряд ли это станет большой проблемой.

Прорыв или распил?

К тому же не исключено, что заявление Лондона — попытка выдать желаемое за действительное, а громкий анонс Nightfall — лишь способ выразить публичную поддержку Киеву без особых обязательств. Британцы уже попытались "помочь" украинской компании Fire Point с высокоточными крылатыми ракетами по проекту "Фламинго". Очень быстро выяснилось, что "разработка" Киева — точная копия британской FP-5 от Milanion Group.
© AP Photo / Efrem LukatskyПредполагаемая украинская ракета "Фламинго"
Предполагаемая украинская ракета Фламинго - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предполагаемая украинская ракета "Фламинго"
Эта ракета попала в коррупционный скандал в связи с расследованием хищений из госбюджета при участии друга Зеленского Тимура Миндича. Подставная компания, совладельцем которой был Миндич, устроила громкую пиар-акцию с привлечением СМИ и даже Зеленского как рекламного агента. Итог — ракет, кроме единичных экземпляров, купленных у реального производителя, нет, а деньги разворованы.
Вероятно, Nightfall ждет схожая участь. Киев громко распиарит новое оружие "перемоги", Лондон отчитается перед союзниками о безоговорочной поддержке, а ВСУ получат лишь несколько батарейных комплектов. К тому же вряд ли британцы решатся передать по-настоящему инновационное оружие — если ракета дойдет до серийного производства. В Минобороны уточняли: Nightfall делают прежде всего для королевских Вооруженных сил. В условиях, когда США все больше отдаляются, европейцам приходится самим обеспечивать собственную безопасность.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийТимур МиндичВооруженные силы УкраиныНАТОЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"С-300В4GPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала