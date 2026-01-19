В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"Сад должен работать до восьми часов (вечера - ред) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома", - сказала Москвитина.

Она подчеркнула, что проблема режима работы детских садов является крайне актуальной, поскольку их график "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около 19.00 требуется время на дорогу.

"Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.