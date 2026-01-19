Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера
03:27 19.01.2026 (обновлено: 11:37 19.01.2026)
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера - РИА Новости, 19.01.2026
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера
Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила РИА Новости РИА Новости, 19.01.2026
В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера

РИА Новости: ОП предложила продлить работу детских садов до восьми часов вечера

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
"Сад должен работать до восьми часов (вечера - ред) совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома", - сказала Москвитина.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме предложили создать в детских садах группы продленного дня
22 декабря 2025, 15:53
Она подчеркнула, что проблема режима работы детских садов является крайне актуальной, поскольку их график "сильно устарел" и часто заканчивается раньше рабочего дня родителей, которым даже при освобождении около 19.00 требуется время на дорогу.
"Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к какому-то единогласию", - добавила Москвитина.
По ее словам, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребенка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В ГД предложили освободить семьи военных от платы за детский сад
9 декабря 2025, 03:12
 
Общество Россия Социальный навигатор Детские вопросы
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала