https://ria.ru/20260119/pvo-2068912403.html
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 19.01.2026
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России
Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:23:00+03:00
2026-01-19T23:23:00+03:00
2026-01-19T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a1d0ab107b0ef44bc15d42be103a124.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
ростовская область
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1691ca468562082a43a68310a5e39be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России
Средства ПВО за три часа уничтожили 47 украинских БПЛА над Россией