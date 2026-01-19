Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России - РИА Новости, 19.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 19.01.2026
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России
Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
россия
ростовская область
брянская область
ПВО уничтожила 47 дронов ВСУ над территорией России

Средства ПВО за три часа уничтожили 47 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Девятнадцатого января текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостовская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
