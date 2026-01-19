Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области объявили опасность удара БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 19.01.2026
В Брянской области объявили опасность удара БПЛА
В Брянской области объявили опасность удара БПЛА
Опасность удара БПЛА объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.01.2026
брянская область
александр богомаз
брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области объявили опасность удара БПЛА

В Брянской области объявили угрозу атаки беспилотников

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Опасность удара БПЛА объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность! Беспилотная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал губернатор в Telegram-канале.
Последствия падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Беслане три человека пострадали при падении обломков БПЛА на дом
18 января, 10:16
