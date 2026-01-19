Рейтинг@Mail.ru
22:10 19.01.2026
Американская конгрессвумен поддержала приглашение Путина в Совет мира
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в понедельник поддержала приглашение президента России Владимира Путина присоединиться к "Совету мира" по... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
россия
сша
давос
владимир путин
анна паулина луна
дмитрий песков
оон
россия
сша
давос
в мире, россия, сша, давос, владимир путин, анна паулина луна, дмитрий песков, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, США, Давос, Владимир Путин, Анна Паулина Луна, Дмитрий Песков, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Американская конгрессвумен поддержала приглашение Путина в Совет мира

Конгрессвумен Луна поддержала приглашение Путина войти в Совет мира

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в понедельник поддержала приглашение президента России Владимира Путина присоединиться к "Совету мира" по урегулированию в секторе Газа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в "Совет мира" и в данный момент детально изучает предложение.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп хочет подписать соглашение о Совете мира в Давосе, сообщает Bloomberg
Вчера, 20:31
"Наследием президента (США Дональда - ред.) Трампа будет мир", - написала Луна в соцсети X, прикрепив ссылку на новость о том, что Кремлю получил и изучает предложение.
Новость, на которую ссылается американская конгрессвумен, сопровождалась совместной фотографией Путина и Трампа со встречи в Анкоридже.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Франция отклонит приглашение присоединиться к Совету мира, сообщает Reuters
Вчера, 19:43
Американский президент планирует в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, писало агентство Блумберг, добавляя, что круг стран-участниц остается неясен.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
Вчера, 14:24
 
