Американская конгрессвумен поддержала приглашение Путина в Совет мира

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в понедельник поддержала приглашение президента России Владимира Путина присоединиться к "Совету мира" по урегулированию в секторе Газа.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в "Совет мира" и в данный момент детально изучает предложение.
Новость, на которую ссылается американская конгрессвумен, сопровождалась совместной фотографией Путина и Трампа со встречи в Анкоридже.
Американский президент планирует в четверг в Давосе провести церемонию подписания соглашения о "Совете мира" по сектору Газа, писало агентство Блумберг, добавляя, что круг стран-участниц остается неясен.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.