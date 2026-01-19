Рейтинг@Mail.ru
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
15:34 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Европе следует наладить диалог с Россией, чтобы избежать торговой войны с США, считает кипрский журналист Алекс Христофору. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:34:00+03:00
2026-01-19T15:34:00+03:00
В мире, Европа, Гренландия, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, БРИКС, США
Христофору: ЕС нужно наладить диалог с РФ, чтобы избежать торговой войны с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Европе следует наладить диалог с Россией, чтобы избежать торговой войны с США, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это торговая война, в которой Трамп может победить, и он это знает. Единственный шаг, который Европа может предпринять, чтобы потрясти мир, — это отправиться в Москву <…>. Европе пора признать поражение (как на востоке, так и на западе) и начать восстанавливать баланс. Россия — ключ к БРИКС и к многополярному миру. Попросите Путина открыть эту дверь. Отправьте (премьер-министра Венгрии Виктора — Прим. ред.) Орбана в Москву, а затем в Вашингтон. Вероятно, уже слишком поздно, но это единственный оставшийся козырь", — написал он в социальной сети X.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп открыто говорит о том, чего хочет, заявил Лукашенко
14:42
По словам журналиста, в противном случае ЕС придется отдать Гренландию Трампу, "понадеявшись, что через несколько месяцев он не потребует еще чего-нибудь".

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Reuters: Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе
14:45
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
В ответ Трамп ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до "полного и окончательного приобретения острова".
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Во Франции намерены вежливо, но твердо убедить США, что Европа не слаба
15:12
 
