Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира.

"Второй (вопрос - ред.) - о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", - сказал Путин.