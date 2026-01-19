Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/putin-2068794548.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира
Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира - РИА Новости, 19.01.2026
Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:01:00+03:00
2026-01-19T14:01:00+03:00
россия
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068793843_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_d7f77dfff0b6334bb6de2fe2739a8f2a.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068791770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068793843_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_3cf45dcc18eaf099c31d05ebc013e260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей лавров
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин предложил членам Совбеза обсудить строительство многополярного мира

Путин предложил Совбезу обсудить участие РФ в строительстве многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира.
В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
"Второй (вопрос - ред.) - о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", - сказал Путин.
Президент попросил главу МИД Сергея Лаврова представить свои соображения на этот счет.
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы в сфере безопасности
13:52
 
РоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала