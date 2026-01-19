https://ria.ru/20260119/putin-2068766093.html
Разговор Путина с Родригес может быть организован оперативно, заявил Песков
Разговор Путина с Родригес может быть организован оперативно, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2026
Разговор Путина с Родригес может быть организован оперативно, заявил Песков
Разговор президента РФ Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дэлси Родригес при необходимости может быть организован оперативно, сообщил... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:52:00+03:00
2026-01-19T12:52:00+03:00
2026-01-19T12:52:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260118/neft-2068574134.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Разговор Путина с Родригес может быть организован оперативно, заявил Песков
Песков: разговор Путина и Родригес может быть организован оперативно