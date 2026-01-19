Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
12:37 19.01.2026
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
Разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес не запланировано у президента России Владимира Путина в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:37:00+03:00
2026-01-19T12:37:00+03:00
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
дмитрий песков
делси родригес
в мире, россия, венесуэла, владимир путин, дмитрий песков, делси родригес
В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Делси Родригес
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес

Разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Родригес не планируется

© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес не запланировано у президента России Владимира Путина в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока у Путина в планах ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируется ли у президента РФ контакты с уполномоченным президентом Венесуэлы. ​
В мире Россия Венесуэла Владимир Путин Дмитрий Песков Делси Родригес
 
 
