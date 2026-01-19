МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес не запланировано у президента России Владимира Путина в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес - РИА Новости, 19.01.2026
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
Разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес не запланировано у президента России Владимира Путина в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь...
в мире
россия
венесуэла
владимир путин
дмитрий песков
делси родригес
россия
венесуэла
в мире, россия, венесуэла, владимир путин, дмитрий песков, делси родригес
В мире, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Делси Родригес
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с Родригес
Разговор Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Родригес не планируется
Делси Родригес
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото