Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США пригласили Владимира Путина войти в Совет мира по Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав Совета мира. Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", — сказал он.
О формировании Совета мира президент Соединенных Штатов объявил в конце минувшей недели. Сам Трамп будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Предложение присоединиться к организации направили лидерам Египта, Турции, Бразилии, Аргентины, Греции, Албании и Индии, а Канада, Венгрия и Узбекистан уже приняли его.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. В ноябре прошлого года его поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, Россия и Китай воздержались. Инициатива также предусматривает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.