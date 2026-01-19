Рейтинг@Mail.ru
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
12:35 19.01.2026 (обновлено: 14:39 19.01.2026)
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе
США пригласили Владимира Путина войти в Совет мира по Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2026
россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, всемирный банк, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, марко рубио, канада, турция, египет
Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США пригласили Владимира Путина войти в Совет мира по Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в состав Совета мира. Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ: администрация Трампа может рассматривать Совет мира как замену ООН
17 января, 00:48
О формировании Совета мира президент Соединенных Штатов объявил в конце минувшей недели. Сам Трамп будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Предложение присоединиться к организации направили лидерам Египта, Турции, Бразилии, Аргентины, Греции, Албании и Индии, а Канада, Венгрия и Узбекистан уже приняли его.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. В ноябре прошлого года его поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, Россия и Китай воздержались. Инициатива также предусматривает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Трамп будет пожизненным председателем Совета мира по Газе, сообщило Reuters
Вчера, 20:01
 
