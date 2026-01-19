Путин получил приглашение войти в Совет мира по Газе

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. США пригласили Владимира Путина войти в Совет мира по Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложение присоединиться к организации направили лидерам Египта, Турции, Бразилии, Аргентины, Греции, Албании и Индии, а Канада, Венгрия и Узбекистан уже приняли его.