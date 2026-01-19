https://ria.ru/20260119/putin-2068759288.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:34:00+03:00
2026-01-19T12:34:00+03:00
2026-01-19T12:34:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
