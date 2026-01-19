Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. Архивное фото

Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве

Защита фигуранта дела о покушении на Прозорова попросила его оправдать

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защита Ивана Паскаря, обвиняемого по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, попросила суд оправдать его из-за непричастности к преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Муслим Джамалутдинов.

"Просили суд оправдать (Паскаря - ред.) за непричастностью", - сказал адвокат.

Оглашение приговора, по данным защиты, назначено на 20 января.

Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что Паскарь свою вину не признает.

В понедельник в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде гособвинение попросило приговорить Паскаря к 24 годам лишения свободы, Владимира Головченко - к 26.

Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминир овал T oyota Land Cruiser Prado Прозорова . Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.

По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.

Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.