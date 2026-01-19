Рейтинг@Mail.ru
Защита фигуранта дела о покушении на Прозорова попросила его оправдать
16:41 19.01.2026
Защита фигуранта дела о покушении на Прозорова попросила его оправдать
Защита фигуранта дела о покушении на Прозорова попросила его оправдать
Защита Ивана Паскаря, обвиняемого по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, попросила суд оправдать его из-за непричастности к... РИА Новости, 19.01.2026
Москва, Россия, Украина, Ростислав Журавлев, Василий Прозоров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Toyota Corolla
Защита Паскаря, фигуранта дела о покушении на Прозорова, попросила его оправдать

Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Защита Ивана Паскаря, обвиняемого по делу о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, попросила суд оправдать его из-за непричастности к преступлению, сообщил РИА Новости адвокат Муслим Джамалутдинов.
"Просили суд оправдать (Паскаря - ред.) за непричастностью", - сказал адвокат.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане
25 декабря 2025, 19:24
Оглашение приговора, по данным защиты, назначено на 20 января.
Ранее адвокат сообщал РИА Новости, что Паскарь свою вину не признает.
В понедельник в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде гособвинение попросило приговорить Паскаря к 24 годам лишения свободы, Владимира Головченко - к 26.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Прозоров раскрыл просьбу одного из обвиняемых в покушении на него
18 августа 2025, 06:18
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в августе 2025 года приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-подполковник СБУ рассказал, почему Зеленский отказывается от мира
15 декабря 2025, 08:09
 
