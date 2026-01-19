Фигурантам дела о покушении на Прозорова запросили до 26 лет

https://ria.ru/20260119/prozorov-2068811132.html
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прокурор запросил фигурантам дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова до 26 лет колонии, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во 2-Западном окружном военном суде.
"Владимиру Головченко запросили 26 лет лишения свободы, для Ивана Паскаря - 24 года", - сказал собеседник агентства.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию
, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyo
ta Land Cruiser Prado Прозорова
. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве
12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ
сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины
Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве
посылку из Варшавы
с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска
и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в августе 2025 года приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.