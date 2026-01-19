Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела о покушении на Прозорова запросили до 26 лет - РИА Новости, 19.01.2026
15:07 19.01.2026
Фигурантам дела о покушении на Прозорова запросили до 26 лет
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прокурор запросил фигурантам дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова до 26 лет колонии, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во 2-Западном окружном военном суде.
"Владимиру Головченко запросили 26 лет лишения свободы, для Ивана Паскаря - 24 года", - сказал собеседник агентства.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане
25 декабря 2025, 19:24
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Второй западный окружной военный суд в августе 2025 года приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова
22 декабря 2025, 15:51
 
