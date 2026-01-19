Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве. Архивное фото

Фигурантам дела о покушении на Прозорова запросили до 26 лет

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прокурор запросил фигурантам дела о покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова до 26 лет колонии, сообщил РИА Новости один из участников процесса, проходящего во 2-Западном окружном военном суде.

"Владимиру Головченко запросили 26 лет лишения свободы, для Ивана Паскаря - 24 года", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, украинский агент Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминирова л Toyo ta Land Cruiser Prado Прозорова . Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.

ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.

По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.

Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, рассказывал РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.