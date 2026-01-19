https://ria.ru/20260119/proekty-2068733110.html
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье - РИА Новости, 19.01.2026
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье
В Забайкалье поддержат десять бизнес-проектов от участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T11:21:00+03:00
2026-01-19T11:21:00+03:00
2026-01-19T11:21:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855998611_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8e4ad7b9148ab1473150747df8b47c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855998611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a83310c896cf44b3ff90b4d1be5c9f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье
Десять бизнес-проектов участников спецоперации поддержат в Забайкальском крае
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Забайкалье поддержат десять бизнес-проектов от участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба краевого правительства.
Начинающие предприниматели получат субсидии до 500 тысяч рублей после возвращения домой.
"Сейчас в высокой степени готовности уже десять проектов от будущих предпринимателей", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
Средства государственной поддержки можно будет направить на аренду и ремонт помещений, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и связи, первоначальный взнос на лизинг и многое другое. Основные приоритеты — это сельское хозяйство, производство, туризм, услуги и строительство.
Министр добавила, что эта помощь должна стать стимулом и успешным стартом для создания своего дела.
"Здесь мы говорим еще и о социальной адаптации наших воинов. Перед нами стоит важная задача — помочь вернуться к обычной жизни, найти себя в новом деле", — подытожила Бадмажапова.