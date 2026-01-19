Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Забайкалье поддержат десять бизнес-проектов от участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Начинающие предприниматели получат субсидии до 500 тысяч рублей после возвращения домой.

"Сейчас в высокой степени готовности уже десять проектов от будущих предпринимателей", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

Средства государственной поддержки можно будет направить на аренду и ремонт помещений, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и связи, первоначальный взнос на лизинг и многое другое. Основные приоритеты — это сельское хозяйство, производство, туризм, услуги и строительство.

Министр добавила, что эта помощь должна стать стимулом и успешным стартом для создания своего дела.