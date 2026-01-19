Рейтинг@Mail.ru
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье
19.01.2026
11:21 19.01.2026
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье
В Забайкалье поддержат десять бизнес-проектов от участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 19.01.2026
Десять бизнес-проектов участников СВО поддержат в Забайкалье

Десять бизнес-проектов участников спецоперации поддержат в Забайкальском крае

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Забайкалье поддержат десять бизнес-проектов от участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба краевого правительства.
Начинающие предприниматели получат субсидии до 500 тысяч рублей после возвращения домой.
"Сейчас в высокой степени готовности уже десять проектов от будущих предпринимателей", — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
Средства государственной поддержки можно будет направить на аренду и ремонт помещений, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и связи, первоначальный взнос на лизинг и многое другое. Основные приоритеты — это сельское хозяйство, производство, туризм, услуги и строительство.
Министр добавила, что эта помощь должна стать стимулом и успешным стартом для создания своего дела.
"Здесь мы говорим еще и о социальной адаптации наших воинов. Перед нами стоит важная задача — помочь вернуться к обычной жизни, найти себя в новом деле", — подытожила Бадмажапова.
 
