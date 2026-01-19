В Приморье арестовали полицейских за незаконный сбыт наркотиков

"В Приморье арестованы двое сотрудников полиции и их соучастники, подозреваемые в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств… С учётом позиции прокуратуры фигуранты заключены под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.