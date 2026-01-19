Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали полицейских за незаконный сбыт наркотиков - РИА Новости, 19.01.2026
11:09 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/primore-2068722963.html
В Приморье арестовали полицейских за незаконный сбыт наркотиков
Двое сотрудников полиции и их соучастники заключены под стражу на два месяца за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия, россия, владивосток
Происшествия, Россия, Владивосток
В Приморье арестовали полицейских за незаконный сбыт наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Двое сотрудников полиции и их соучастники заключены под стражу на два месяца за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает региональная прокуратура.
"В Приморье арестованы двое сотрудников полиции и их соучастники, подозреваемые в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств… С учётом позиции прокуратуры фигуранты заключены под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с января 2025 года по январь 2026 начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по г. Владивостоку совместно со специалистом отдела ради наживы осуществлял подмену находящихся на хранении наркотических средств, подлежащих уничтожению, на визуально схожее вещество. Наркотики передавали двум местным жителям для последующего сбыта.
Действия фигурантов, в зависимости от роли и степени участия, органом предварительного следствия квалифицированы по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в особо крупном размере), а также по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое организованной группой из корыстной заинтересованности).
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Суд - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
13 января, 11:44
 
