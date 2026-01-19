Рейтинг@Mail.ru
14:05 19.01.2026
Приговор по делу о теракте, в котором погиб Кириллов, огласят 21 января
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 21 января огласит приговор по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Оглашение приговора назначено на 21 января", - сказал собеседник.
Батухан Точиев в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Фигурант дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов, ранее был судим
6 ноября 2025, 05:52
На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян.
В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания Курбонову пожизненное заключение, остальным фигурантам - от 24 до 28 лет лишения свободы.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные в бытовые предметы, и затем передал их Курбонову.
В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.
О причастности одного из них - гражданина Украины Андрея Гедзика - стало известно в сентябре из документов в распоряжении РИА Новости. Следствие заочно предъявило ему обвинение в участии в террористическом сообществе; совершении теракта; контрабанде взрывных устройств; незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Он объявлен его розыск. Росфинмониторинг включил всех троих в список террористов и экстремистов
Обвиняемые по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
МВД предупредило об угрозе для участников процесса по делу Кириллова
6 ноября 2025, 07:40
 
