Приговор по делу о теракте, в котором погиб Кириллов, огласят 21 января

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 21 января огласит приговор по делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

« "Оглашение приговора назначено на 21 января", - сказал собеседник.

На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян.

В прениях сторон прокурор просил назначить в качестве наказания Курбонову пожизненное заключение, остальным фигурантам - от 24 до 28 лет лишения свободы.

Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Сафарян у себя дома хранил компоненты самодельного взрывного устройства, переправленные из Польши и замаскированные в бытовые предметы, и затем передал их Курбонову.

В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Кроме того, по делу заочно арестованы и объявлены в розыск еще трое фигурантов.