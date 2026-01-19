https://ria.ru/20260119/premer-2068764859.html
Финский премьер заявил о риске торговой войны из-за американских пошлин
Финский премьер заявил о риске торговой войны из-за американских пошлин - РИА Новости, 19.01.2026
Финский премьер заявил о риске торговой войны из-за американских пошлин
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что риск торговой войны очевиден, если не урегулировать ситуацию с введением пошлин США против ряда европейских... РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что риск торговой войны очевиден, если не урегулировать ситуацию с введением пошлин США против ряда европейских государств из-за ситуации с Гренландией.
Президент США Дональд Трамп
в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании
, Норвегии
, Швеции
, Франции
, Германии
, Великобритании
, Нидерландов
и Финляндии
. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии
Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Если эту ситуацию не удастся урегулировать и не навести в этом вопросе порядок, риск торговой войны очевиден", - сказал финский премьер в эфире телерадиовещателя Yle, комментируя пошлины Трампа.
Орпо
выразил мнение, что США неправильно истолковали "разведывательную поездку" в Гренландию. По его словам, ее цель состояла в том, чтобы ответить на опасения Трампа по поводу безопасности Гренландии и Арктического региона.
"Это не военная операция, и она ни в коем случае не направлена против США", - добавил финский премьер.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО
направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.