Премьер Японии подтвердила досрочный роспуск парламента
Премьер Японии подтвердила досрочный роспуск парламента
2026-01-19T12:06:00+03:00
2026-01-19T12:06:00+03:00
2026-01-19T12:15:00+03:00
в мире
япония
санаэ такаити
япония
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник подтвердила свое решение о досрочном роспуске ключевой нижней палаты парламента для проведения выборов.
"Сегодня я в качестве премьер-министра приняла решение распустить нижнюю палату парламента", - отметила она.
Очередная сессия парламента должна начаться 23 января.
“Я хотела бы, чтобы народ прямо решил, можно ли доверить управления страной Санаэ Такаити
. В Японии
граждане не могут напрямую выбирать премьер-министра. Однако выборы в нижнюю палату парламента называются выборами, определяющими правительство. Если Либерально-демократическая партия и Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получат большинство мест, то премьером станет Такаити”, - подчеркнула глава правительства.
Она уточнила, что в настоящее время ЛДП не имеет большинства ни в одной из палат парламента, хотя ее лидер занимает пост премьер-министра. Кроме этого, произошло изменение в составе правящей коалиции после выхода из нее партии “Комэйто”.
“Именно поэтому был выбран путь, где мы обращаемся напрямую к воле народа, а не к политическим интересам”, - добавила Такаити.