Премьер Японии подтвердила досрочный роспуск парламента
12:06 19.01.2026 (обновлено: 12:15 19.01.2026)
Премьер Японии подтвердила досрочный роспуск парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник подтвердила свое решение о досрочном роспуске ключевой нижней палаты парламента для...
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии подтвердила досрочный роспуск парламента

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции в понедельник подтвердила свое решение о досрочном роспуске ключевой нижней палаты парламента для проведения выборов.
"Сегодня я в качестве премьер-министра приняла решение распустить нижнюю палату парламента", - отметила она.
Очередная сессия парламента должна начаться 23 января.
“Я хотела бы, чтобы народ прямо решил, можно ли доверить управления страной Санаэ Такаити. В Японии граждане не могут напрямую выбирать премьер-министра. Однако выборы в нижнюю палату парламента называются выборами, определяющими правительство. Если Либерально-демократическая партия и Партия обновления Японии (Ниппон исин-но кай) получат большинство мест, то премьером станет Такаити”, - подчеркнула глава правительства.
Она уточнила, что в настоящее время ЛДП не имеет большинства ни в одной из палат парламента, хотя ее лидер занимает пост премьер-министра. Кроме этого, произошло изменение в составе правящей коалиции после выхода из нее партии “Комэйто”.
“Именно поэтому был выбран путь, где мы обращаемся напрямую к воле народа, а не к политическим интересам”, - добавила Такаити.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: депутат передал Путину послание от премьера Японии
Вчера, 07:27
 
В миреЯпонияСанаэ Такаити
 
 
