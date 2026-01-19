Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, за что российских водителей могут начать лишать прав - РИА Новости, 19.01.2026
СМИ рассказали, за что российских водителей могут начать лишать прав
СМИ рассказали, за что российских водителей могут начать лишать прав
СМИ рассказали, за что российских водителей могут начать лишать прав

Life: в России предложили лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России предложили лишать водительских прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, сообщает Life.
"Авторы инициативы отмечают, что такие фонари слепят других участников движения, из-за чего растет число аварий", — говорится в публикации.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Водительские права могут разрешить предъявлять через MAX
Вчера, 16:31
Отмечается, что глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо по этому поводу. Он считает, ксеноновые фары мешают водителям пользоваться зеркалами заднего вида и слепят встречные машины, что угрожает безопасности дорожного движения. Также руководитель НАС обратил внимание на глушители без катализаторов и саженых фильтров, из-за которых автомобили создают много шума, едкого запаха и вредных выбросов в атмосферу.
"За оба нарушения в правилах зафиксирован одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в НАС считают, что сумма не мотивирует водителей перестать устанавливать ксенон. Теперь они предлагают лишать прав за любое использование подобных фар или же поднять штраф до 30 тысяч рублей", — подчеркивается в материале.
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Период автопродления водительских прав истекает 1 января
1 января, 00:40
Сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко рассказал 31 декабря, что автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Он добавил, что помимо лишения прав, водителям-нарушителям может грозить конфискация гирлянд. Кроме того, автомобилисты будут обязаны привести автомобиль в соответствии с заводской конструкцией.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Юрист перечислила штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой
Вчера, 05:39
 
РоссияАнтон ШапаринВладимир Колокольцев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
