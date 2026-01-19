СМИ рассказали, за что российских водителей могут начать лишать прав

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В России предложили лишать водительских прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, сообщает В России предложили лишать водительских прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, сообщает Life

"Авторы инициативы отмечают, что такие фонари слепят других участников движения, из-за чего растет число аварий", — говорится в публикации.

Отмечается, что глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо по этому поводу. Он считает, ксеноновые фары мешают водителям пользоваться зеркалами заднего вида и слепят встречные машины, что угрожает безопасности дорожного движения. Также руководитель НАС обратил внимание на глушители без катализаторов и саженых фильтров, из-за которых автомобили создают много шума, едкого запаха и вредных выбросов в атмосферу.

"За оба нарушения в правилах зафиксирован одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в НАС считают, что сумма не мотивирует водителей перестать устанавливать ксенон. Теперь они предлагают лишать прав за любое использование подобных фар или же поднять штраф до 30 тысяч рублей", — подчеркивается в материале.

Сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко рассказал 31 декабря, что автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.