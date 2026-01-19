https://ria.ru/20260119/pozhar-2068692991.html
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок - РИА Новости, 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области в понедельник, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:54:00+03:00
2026-01-19T08:54:00+03:00
2026-01-19T10:11:00+03:00
происшествия
энгельс
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068708428_0:26:640:386_1920x0_80_0_0_648955eff23e2a5381eae122a47d9de8.jpg
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068682693.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068708428_68:0:640:429_1920x0_80_0_0_5c2dfd67d54933c03ea51fd1afb1791a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область
Происшествия, Энгельс, Саратовская область
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
При пожаре в десятиэтажке в Энгельсе погиб грудной ребенок
САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области в понедельник, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Сегодня в 8.08 (7.08 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Энгельс
, улица Тельмана, 150/7. Загорание произошло в квартире на 5-м этаже 10-этажного дома. Из горящей квартиры пожарные вынесли женщину и грудного ребенка, без сознания они были переданы медикам. К сожалению, ребенок скончался", - рассказали в пресс-службе ведомства.
С верхних этажей дома были эвакуированы 7 человек. На месте ЧП работали 3 пожарных расчета, площадь горения составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован, причина ЧП устанавливается, на месте работают дознаватели, добавили в ГУМЧС.