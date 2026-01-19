При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок

САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области в понедельник, сообщили в региональном ГУМЧС.

С верхних этажей дома были эвакуированы 7 человек. На месте ЧП работали 3 пожарных расчета, площадь горения составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован, причина ЧП устанавливается, на месте работают дознаватели, добавили в ГУМЧС.