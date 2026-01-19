Рейтинг@Mail.ru
08:54 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок
Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области в понедельник, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2026
При пожаре в Энгельсе погиб грудной ребенок

САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Грудной ребенок погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области в понедельник, сообщили в региональном ГУМЧС.
"Сегодня в 8.08 (7.08 мск - ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Энгельс, улица Тельмана, 150/7. Загорание произошло в квартире на 5-м этаже 10-этажного дома. Из горящей квартиры пожарные вынесли женщину и грудного ребенка, без сознания они были переданы медикам. К сожалению, ребенок скончался", - рассказали в пресс-службе ведомства.
С верхних этажей дома были эвакуированы 7 человек. На месте ЧП работали 3 пожарных расчета, площадь горения составила 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован, причина ЧП устанавливается, на месте работают дознаватели, добавили в ГУМЧС.
При пожаре в квартире в Чите погиб человек
