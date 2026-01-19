БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18, эта цифра не окончательная, сообщил президент страны Габриэль Борич.

"На данный момент подтверждена гибель 18 человек, но, к сожалению, мы уверены, что эта цифра будет расти", - сказал он журналистам.