https://ria.ru/20260119/pozhar-2068667196.html
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло - РИА Новости, 19.01.2026
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18, эта цифра не окончательная, сообщил президент страны Габриэль Борич. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T00:49:00+03:00
2026-01-19T00:49:00+03:00
2026-01-19T11:09:00+03:00
в мире
чили
габриэль борич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068644108_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd36d1e085f8d8d0b52539f81bd8902a.jpg
https://ria.ru/20260112/sud-2067409447.html
чили
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068644108_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c5b52c8d1804dc709cf22dfb11e4b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили, габриэль борич
В мире, Чили, Габриэль Борич
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18, эта цифра не окончательная, сообщил президент страны Габриэль Борич.
"На данный момент подтверждена гибель 18 человек, но, к сожалению, мы уверены, что эта цифра будет расти", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
В настоящее время пожарные занимаются тушением 33 очагов. Пожары охватили в основном области Ньюбле и Био-Био.
Лесные пожары в Чили
происходят каждый год и в большинстве случаев связаны с человеческим фактором.