Число погибших в результате пожаров в Чили выросло - РИА Новости, 19.01.2026
00:49 19.01.2026 (обновлено: 11:09 19.01.2026)
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло
Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18, эта цифра не окончательная, сообщил президент страны Габриэль Борич. РИА Новости, 19.01.2026
Ликвидация пожара в Био-Био, Чили
Ликвидация пожара в Био-Био, Чили
© REUTERS / Juan Gonzalez
Ликвидация пожара в Био-Био, Чили
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв - РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Чили выросло до 18, эта цифра не окончательная, сообщил президент страны Габриэль Борич.
"На данный момент подтверждена гибель 18 человек, но, к сожалению, мы уверены, что эта цифра будет расти", - сказал он журналистам.
Ранее сообщалось о 16 погибших.
В настоящее время пожарные занимаются тушением 33 очагов. Пожары охватили в основном области Ньюбле и Био-Био.
Лесные пожары в Чили происходят каждый год и в большинстве случаев связаны с человеческим фактором.
