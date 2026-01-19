https://ria.ru/20260119/poshliny--2068393743.html
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам - РИА Новости, 19.01.2026
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
Трамп объявил, что вводит пошлины против стран, торгующих с Тегераном. Китай — крупнейший партнер Ирана. Там уже предупредили: готовы отстаивать свои интересы... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:00:00+03:00
2026-01-19T08:00:00+03:00
2026-01-19T08:01:00+03:00
в мире
китай
сша
индия
дональд трамп
иран
мао нин
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_252:68:2889:1551_1920x0_80_0_0_39bc99a0035af98063773f91df37138e.jpg
https://ria.ru/20260116/ssha-2068325822.html
https://ria.ru/20260113/kitay-2067504126.html
https://ria.ru/20250812/tarify-2034227191.html
китай
сша
индия
иран
пекин
турция
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_df31dbb70515859f79d078e901a23a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, индия, дональд трамп, иран, мао нин, пекин, торговые пошлины, турция, ирак
В мире, Китай, США, Индия, Дональд Трамп, Иран, Мао Нин, Пекин, торговые пошлины, Турция, Ирак
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
США рискуют лишиться редкоземов и 150 миллиардов долларов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Трамп объявил, что вводит пошлины против стран, торгующих с Тегераном. Китай — крупнейший партнер Ирана. Там уже предупредили: готовы отстаивать свои интересы. Чем это грозит Вашингтону — в материале РИА Новости.
"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ окончательный и однозначный", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Помимо Китая, с Тегераном сотрудничают Турция, ОАЭ, Индия.
«
В частности, Нью-Дели интересует иранский порт Чабахар. "Это ворота в Афганистан и Центральную Азию через Международный транспортный коридор Север — Юг, позволяющий Индии обходить соперника — Пакистан. В 2024-м подписали долгосрочное соглашение об эксплуатации стратегически важного транспортного объекта и расширении присутствия в регионе", — отмечает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.
Под ударом национальные интересы Багдада. В декабре прошлого года посол Ирака в Иране Насер Абдулла сообщил, что товарооборот между двумя странами превысил десять миллиардов долларов.
Хотя Россия входит в топ-10 партнеров Ирана, товарооборот невелик — 2,5 миллиарда долларов (данные 2024 года). Ну а торговля с США и так на минимуме, указывает Ольга Гогаладзе, эксперт по финансовым рынкам.
Больше всего пострадает Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. Взаимный товарооборот в 2024 году — 32,4 миллиарда долларов.
За первые 11 месяцев 2025-го, согласно данным китайской таможни, Пекин экспортировал в Иран товаров на 6,2 миллиарда долларов и импортировал на 2,85 миллиарда.
Это без учета нефти. Информация закрытая, но, по подсчетам сырьевых аналитиков, в последние годы на долю КНР приходилось более 90% находящегося под санкциями иранского нефтяного экспорта, поступавшего через посредников.
«
По оценкам американской некоммерческой организации United Against Nuclear Iran, Китай в 2025-м получил 19,5 миллиона баррелей иранской нефти. По данным Управления энергетической информации США (EIA), теневая торговля приносит Тегерану 43 миллиарда долларов в год.
В Пекине уже осудили действия США. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и "юрисдикции с длинными руками", заявил официальный представитель КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Наша позиция предельно ясна: в тарифной войне нет победителей и Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", — подчеркнул пресс-секретарь МИД Мао Нин.
Хрупкое торговое перемирие, заключенное Трампом с Си Цзиньпином, теперь под вопросом.
В конце октября 2025 года стороны договорились приостановить действие пошлин. Это позволило США вновь получить доступ к редкоземельным элементам. Пекин, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземов, резко ограничил поставки западным оборонным компаниям.
Подрядчиков в США это застало врасплох. Возник дефицит в бесчисленном множестве военных производств, включая изготовление инфракрасных датчиков, двигателей беспилотников и высокоточных боеприпасов. К тому же редкоземы резко подорожали. Самарий, например, — в десятки раз.
Пекин может это повторить.
И не только в редкоземах — Китай контролирует и важнейшие цепочки поставок ключевых промышленных компонентов, в руках Пекина мощные рычаги влияния на Вашингтон в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
«
Однако, напоминает Шатов, Верховный суд США еще не вынес вердикт о законности глобальных пошлин Трампа. Если примут отрицательное решение, угрозы американского лидера повиснут в воздухе.
Как отмечает Reuters, в таком случае Трамп лишится возможность "жонглировать" пошлинами. Кроме того, правительство США могут еще обязать вернуть
около 150 миллиардов долларов пострадавшим импортерам.