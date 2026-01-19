Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея

"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Трамп объявил, что вводит пошлины против стран, торгующих с Тегераном. Китай — крупнейший партнер Ирана. Там уже предупредили: готовы отстаивать свои интересы. Чем это грозит Вашингтону — в материале РИА Новости.

Кто пострадает

"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ окончательный и однозначный", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Помимо Китая, с Тегераном сотрудничают Турция, ОАЭ, Индия.

« В частности, Нью-Дели интересует иранский порт Чабахар. "Это ворота в Афганистан и Центральную Азию через Международный транспортный коридор Север — Юг, позволяющий Индии обходить соперника — Пакистан. В 2024-м подписали долгосрочное соглашение об эксплуатации стратегически важного транспортного объекта и расширении присутствия в регионе", — отмечает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

Под ударом национальные интересы Багдада. В декабре прошлого года посол Ирака в Иране Насер Абдулла сообщил, что товарооборот между двумя странами превысил десять миллиардов долларов.

Хотя Россия входит в топ-10 партнеров Ирана, товарооборот невелик — 2,5 миллиарда долларов (данные 2024 года). Ну а торговля с США и так на минимуме, указывает Ольга Гогаладзе, эксперт по финансовым рынкам.

Позиция ясна

Больше всего пострадает Китай — крупнейший покупатель иранской нефти. Взаимный товарооборот в 2024 году — 32,4 миллиарда долларов.

За первые 11 месяцев 2025-го, согласно данным китайской таможни, Пекин экспортировал в Иран товаров на 6,2 миллиарда долларов и импортировал на 2,85 миллиарда.

Это без учета нефти. Информация закрытая, но, по подсчетам сырьевых аналитиков, в последние годы на долю КНР приходилось более 90% находящегося под санкциями иранского нефтяного экспорта, поступавшего через посредников.

« По оценкам американской некоммерческой организации United Against Nuclear Iran, Китай в 2025-м получил 19,5 миллиона баррелей иранской нефти. По данным Управления энергетической информации США (EIA), теневая торговля приносит Тегерану 43 миллиарда долларов в год.

В Пекине уже осудили действия США. Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и "юрисдикции с длинными руками", заявил официальный представитель КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Наша позиция предельно ясна: в тарифной войне нет победителей и Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы", — подчеркнул пресс-секретарь МИД Мао Нин.

Перемирие под угрозой

Хрупкое торговое перемирие, заключенное Трампом с Си Цзиньпином, теперь под вопросом.

В конце октября 2025 года стороны договорились приостановить действие пошлин. Это позволило США вновь получить доступ к редкоземельным элементам. Пекин, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземов, резко ограничил поставки западным оборонным компаниям.

Подрядчиков в США это застало врасплох. Возник дефицит в бесчисленном множестве военных производств, включая изготовление инфракрасных датчиков, двигателей беспилотников и высокоточных боеприпасов. К тому же редкоземы резко подорожали. Самарий, например, — в десятки раз.

Инструменты есть

Пекин может это повторить.

И не только в редкоземах — Китай контролирует и важнейшие цепочки поставок ключевых промышленных компонентов, в руках Пекина мощные рычаги влияния на Вашингтон в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

« Однако, напоминает Шатов, Верховный суд США еще не вынес вердикт о законности глобальных пошлин Трампа. Если примут отрицательное решение, угрозы американского лидера повиснут в воздухе.