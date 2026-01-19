Рейтинг@Mail.ru
Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше
20:59 19.01.2026
Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше
Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше
в мире, польша, китай
В мире, Польша, Китай
Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше

RMF FM: Польша запретит китайским авто въезд на военные объекты и парковку у них

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Автомобилям китайского производства запретят въезжать и парковаться у военных объектов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Ведутся работы по ограничению въезда автомобилей китайского производства на территорию закрытых подразделений", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула "в ближайшее время издаст приказ, запрещающий въезд и парковку таких автомобилей в непосредственной близости от военных объектов".
Уточняется, что решение связано с опасениями "по поводу информационной безопасности".
В декабре прошлого года польский Центр восточных исследований опубликовал доклад "смартфоны на колесах". В нем указывается на то, что автомобили китайского производства массово оснащаются технологиями, позволяющими среди прочего вести сканирование окружающего пространства, системами геолокации, связи.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Опрос показал уровень одобрения США и Китая в странах НАТО
