Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше
Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше
Автомобилям китайского производства запретят въезжать и парковаться у военных объектов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 19.01.2026
ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости.
Автомобилям китайского производства запретят въезжать и парковаться у военных объектов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM
"Ведутся работы по ограничению въезда автомобилей китайского производства на территорию закрытых подразделений", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула "в ближайшее время издаст приказ, запрещающий въезд и парковку таких автомобилей в непосредственной близости от военных объектов".
Уточняется, что решение связано с опасениями "по поводу информационной безопасности".
В декабре прошлого года польский Центр восточных исследований опубликовал доклад "смартфоны на колесах". В нем указывается на то, что автомобили китайского производства массово оснащаются технологиями, позволяющими среди прочего вести сканирование окружающего пространства, системами геолокации, связи.