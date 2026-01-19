Китайским автомобилям запретят парковаться у военных объектов в Польше

ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Автомобилям китайского производства запретят въезжать и парковаться у военных объектов в Польше, сообщает радиостанция Автомобилям китайского производства запретят въезжать и парковаться у военных объектов в Польше, сообщает радиостанция RMF FM

« "Ведутся работы по ограничению въезда автомобилей китайского производства на территорию закрытых подразделений", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции, начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула "в ближайшее время издаст приказ, запрещающий въезд и парковку таких автомобилей в непосредственной близости от военных объектов".

Уточняется, что решение связано с опасениями "по поводу информационной безопасности".