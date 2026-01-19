https://ria.ru/20260119/polsha-2068885351.html
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена" - РИА Новости, 19.01.2026
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"
Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг", сообщили РИА Новости в Министерстве... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:01:00+03:00
2026-01-19T19:01:00+03:00
2026-01-19T20:00:00+03:00
в мире
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_c635963a986b47af1b2c850cb6e1f0de.jpg
https://ria.ru/20251126/polsha-2057791411.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_241:0:2464:1667_1920x0_80_0_0_f7603ef82a5e3ed789e4a3ae0daa0527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"
В Польше определения "муж" и "жена" заменят на "первый супруг" и "второй супруг"
ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг", сообщили РИА Новости в Министерстве информатизации.
«
"Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния", — рассказали там.
В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей реформы в свидетельствах о регистрации брака люди, создавшие семью, будут указываться не как "муж" и "жена", а как "первый супруг" и "второй супруг".
В Министерстве информатизации уточнили, что такие изменения необходимы для того, чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили свой союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше
.
Суд ЕС
в ноябре обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, несмотря на то что польское национальное законодательство не предусматривает такую форму семьи.