19:01 19.01.2026 (обновлено: 20:00 19.01.2026)
2026
В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"

В Польше определения "муж" и "жена" заменят на "первый супруг" и "второй супруг"

© Fotolia / SondemСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Fotolia / Sondem
Свадьба. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг", сообщили РИА Новости в Министерстве информатизации.
"Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния", — рассказали там.

В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей реформы в свидетельствах о регистрации брака люди, создавшие семью, будут указываться не как "муж" и "жена", а как "первый супруг" и "второй супруг".
В Министерстве информатизации уточнили, что такие изменения необходимы для того, чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола, которые заключили свой союз в других странах, но хотят легализовать его в Польше.
Суд ЕС в ноябре обязал Польшу признавать однополые браки, заключенные в других государствах Евросоюза, несмотря на то что польское национальное законодательство не предусматривает такую форму семьи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Туск раскритиковал решение суда ЕС о признании однополых браков в Польше
26 ноября 2025, 17:35
 
В миреПольшаЕвросоюз
 
 
