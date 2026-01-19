В Польше из свидетельств о браке уберут слова "муж" и "жена"

ВАРШАВА, 19 янв — РИА Новости. Определения "муж" и "жена" уберут из свидетельств о браке в Польше, заменив их понятиями "первый супруг" и "второй супруг", сообщили РИА Новости в Министерстве информатизации.

В ведомстве отметили, что после проведения соответствующей реформы в свидетельствах о регистрации брака люди, создавшие семью, будут указываться не как "муж" и "жена", а как "первый супруг" и "второй супруг".