"Навсегда разделены": в Польше жестко осадили Украину

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС исключительно по политическим причинам, без обеспечения полного соответствия стандартам организации, может привести к распаду всего объединения, с таким предупреждением в интервью изданию Fakt выступил экс-посол Польши в Латвии Ежи Новаковский.
"Если государство признается (членом ЕС. — Прим. ред.) без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет еще больше, и страны будут навсегда разделены", — пояснил он.
"Это решение, безусловно, будет применено, например, в контексте Венгрии — это означает, что мы не лишаем их членства, но ограничиваем их права. Таких сценариев может быть гораздо больше", — предупредил Новаковский.
В прошлую пятницу газета Financial Times сообщала, что в Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева.
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила дипломат, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в Евросоюз.