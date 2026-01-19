https://ria.ru/20260119/poezda-2068706683.html
Число пострадавших при ЧП с поездами в Испании выросло до 152
Общее число пострадавших при сходе поездов в Испании возросло до 152, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в МВД страны. РИА Новости, 19.01.2026
