09:57 19.01.2026 (обновлено: 09:58 19.01.2026)
Число пострадавших при ЧП с поездами в Испании выросло до 152
Число пострадавших при ЧП с поездами в Испании выросло до 152
Общее число пострадавших при сходе поездов в Испании возросло до 152, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в МВД страны. РИА Новости, 19.01.2026
в мире, испания, мадрид, столкновение поездов в испании
В мире, Испания, Мадрид, Столкновение поездов в Испании
Число пострадавших при ЧП с поездами в Испании выросло до 152

Число пострадавших при сходе скоростных поездов в Испании выросло до 152

© REUTERS / Alex GallegosПострадавшие в результате крушения поездов в больнице в населенном пункте Адамус, Испания
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Общее число пострадавших при сходе поездов в Испании возросло до 152, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в МВД страны.
Ранее радиостанция COPE сообщила, что число погибших в результате схода поездов возросло до 39.
"Кроме того, 152 человека получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения, пятеро из них - в очень серьезном состоянии, 24 - в тяжелом, еще 123 находятся в состоянии разной степени тяжести", - говорится в сообщении агентства.
По данным телерадиокомпании RTVE, авария произошла около 19.40 (21.40 мск) 18 января, когда поезд, следовавший по маршруту "Малага - Мадрид" и перевозивший 317 пассажиров, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути следовал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
Министр транспорта Испании назвал аварию с двумя поездами крайне странной
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
