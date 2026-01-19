https://ria.ru/20260119/podozrevaemyj-2068711537.html
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта
В Иркутской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге подстанции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
россия
иркутская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
иркутская область
Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области
В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры.
К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось.
По имеющимся данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.
Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
