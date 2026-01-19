Рейтинг@Mail.ru
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 19.01.2026 (обновлено: 10:50 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/podozrevaemyj-2068711537.html
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта - РИА Новости, 19.01.2026
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта
В Иркутской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге подстанции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:21:00+03:00
2026-01-19T10:50:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068718026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68dc8f886eb22ff400925e7d6f512eaa.jpg
https://ria.ru/20260118/khorly-2068646750.html
https://ria.ru/20260117/fsb-2068478512.html
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутской области
В Иркутской области мои коллеги задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось. По имеющимся данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет. Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
2026-01-19T10:21
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068718026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_042b6e3dd82843257119de31b2ebdc81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иркутская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта

В Иркутской области арестовали 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. В Иркутской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге подстанции, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД , в конце сентября с 18-летним жителем Иркутской области связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно "обезопасить". Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный счет.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Сальдо назвал главных причастных к теракту в Хорлах
Вчера, 20:13
Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп возле подстанции. Заметив правоохранителей, он попытался скрыться в лесу.
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР
17 января, 11:47
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала