Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.