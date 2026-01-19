Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве молодого человека на автобусной остановке в подмосковной Электростали заявил, что был в шоковом состоянии и не осознавал своих действий.
"Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии", - говорит задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по данным ведомства, в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент, уточнили в ведомстве, 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, потерпевший скончался.
Подозреваемый задержан и доставлен к следователю для производства следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).