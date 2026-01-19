Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/podmoskove-2068888035.html
Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления
Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления - РИА Новости, 19.01.2026
Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления
Подозреваемый в убийстве молодого человека на автобусной остановке в подмосковной Электростали заявил, что был в шоковом состоянии и не осознавал своих... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:29:00+03:00
2026-01-19T19:29:00+03:00
происшествия
россия
электросталь
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068887679_0:0:1285:723_1920x0_80_0_0_ce261799f277bfe94c406a5b442db46a.jpg
https://ria.ru/20260119/podmoskove--2068826987.html
россия
электросталь
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068887679_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_8273e07f7b9fede9ada820b7c6542df9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, электросталь, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Электросталь, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве на остановке рассказал о причинах преступления

Подозреваемый в убийстве ножом на остановке заявил, что был в шоковом состоянии

© Подмосковная полиция/TelegramЗадержан подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали
Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Подмосковная полиция/Telegram
Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего жителя Электростали
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве молодого человека на автобусной остановке в подмосковной Электростали заявил, что был в шоковом состоянии и не осознавал своих действий.
"Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии", - говорит задержанный на видео, опубликованном в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по данным ведомства, в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент, уточнили в ведомстве, 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, потерпевший скончался.
Подозреваемый задержан и доставлен к следователю для производства следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке
Вчера, 15:54
 
ПроисшествияРоссияЭлектростальМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала