В Подмосковье мужчину задержали за убийство 26-летней давности

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московские полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве 26-летней давности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Установлено, что между двумя ранее малознакомыми мужчинами в одной из квартир на улице Академика Анохина произошла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, а подозреваемый скрылся", - говорится в сообщение на сайте ведомства.
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности
25 декабря 2025, 20:45
В ведомстве добавили, что были проведены мероприятия для установления личности и задержания преступника, однако по горячим следам раскрыть преступление на тот момент не удалось.
"По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - отмечается в сообщении.
Правоохранители отметили, что в результате анализа архивных материалов и проведения экспертиз полицейские задержали в Ногинске подозреваемого - ранее судимого 53-летнего мужчину. Он передан в следственные органы.
В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности
26 декабря 2025, 14:09