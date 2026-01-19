Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчину задержали за убийство 26-летней давности
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московские полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве 26-летней давности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Установлено, что между двумя ранее малознакомыми мужчинами в одной из квартир на улице Академика Анохина произошла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, а подозреваемый скрылся", - говорится в сообщение на сайте ведомства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Женщину из-под Ярославля осудили за убийство 20-летней давности
25 декабря 2025, 20:45
В ведомстве добавили, что были проведены мероприятия для установления личности и задержания преступника, однако по горячим следам раскрыть преступление на тот момент не удалось.
"По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "убийство", - отмечается в сообщении.
Правоохранители отметили, что в результате анализа архивных материалов и проведения экспертиз полицейские задержали в Ногинске подозреваемого - ранее судимого 53-летнего мужчину. Он передан в следственные органы.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Сочи будут судить задержанного за убийство 20-летней давности
26 декабря 2025, 14:09
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
