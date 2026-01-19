В Подмосковье мужчину задержали за убийство 26-летней давности

"Установлено, что между двумя ранее малознакомыми мужчинами в одной из квартир на улице Академика Анохина произошла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, а подозреваемый скрылся", - говорится в сообщение на сайте ведомства.