В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке
В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке
Неизвестный ударил 18-летнего мужчину ножом на автобусной остановке в Электростали, юноша погиб, полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
электросталь
В Электростали зарезали 18-летнего мужчину после конфликта на остановке
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Неизвестный ударил 18-летнего мужчину ножом на автобусной остановке в Электростали, юноша погиб, полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили
в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В дежурную часть УМВД России по г. о. Электросталь поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 г. р. нанесли ножевое ранение. Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что в ходе конфликта неизвестный ударил молодого человека ножом и скрылся. Юноша был доставлен в больницу, где скончался.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника", - заключили в МВД.