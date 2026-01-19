В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке

"В дежурную часть УМВД России по г. о. Электросталь поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 г. р. нанесли ножевое ранение. Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку", - говорится в Telegram-канале ведомства.