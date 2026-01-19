Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке - РИА Новости, 19.01.2026
15:54 19.01.2026
В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке
Неизвестный ударил 18-летнего мужчину ножом на автобусной остановке в Электростали, юноша погиб, полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Неизвестный ударил 18-летнего мужчину ножом на автобусной остановке в Электростали, юноша погиб, полицейские разыскивают злоумышленника, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"В дежурную часть УМВД России по г. о. Электросталь поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что молодому человеку 2007 г. р. нанесли ножевое ранение. Полицейскими предварительно установлено, что в автобусе между потерпевшим и другим пассажиром произошел словесный конфликт, который на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Мира, перерос в потасовку", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве добавили, что в ходе конфликта неизвестный ударил молодого человека ножом и скрылся. Юноша был доставлен в больницу, где скончался.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности, розыск и задержание злоумышленника", - заключили в МВД.
Житель Урала убил коллегу, надругался над ее телом, и "забыл" об этом
Происшествия
 
 
