Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин на фоне сообщений британских СМИ о намерениях Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков".