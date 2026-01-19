Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин на фоне сообщений британских СМИ о намерениях Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков".
"Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными... В любом случае, что бы ни придумали юрисконсульты правительства Соединенного Королевства, остановка и захват мирных судов в открытом море, в том числе под предлогом их присутствия в нелегитимных "санкционных списках", - это грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, свободы судоходства", - сказал Келин газете "Известия".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия будет рассматривать шаги Британии по реализации намерений перехватывать суда, якобы нарушающие западные санкции, как прямое нарушение морского права.
