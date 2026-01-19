Рейтинг@Mail.ru
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов - РИА Новости, 19.01.2026
01:52 19.01.2026
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов
Планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин на фоне сообщений британских СМИ о...
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
мария захарова
в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, мария захарова
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, Мария Захарова
Келин назвал эскалацией планы Лондона по перехвату судов

Посол Келин: планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Планы Лондона по перехвату судов являются эскалацией и нарушением морского права, заявил посол РФ в королевстве Андрей Келин на фоне сообщений британских СМИ о намерениях Великобритании ограничивать суда из "санкционных списков".
"Это целенаправленная эскалация нестабильности, последствия которой для международного правопорядка и мировой торговли будут крайне серьезными... В любом случае, что бы ни придумали юрисконсульты правительства Соединенного Королевства, остановка и захват мирных судов в открытом море, в том числе под предлогом их присутствия в нелегитимных "санкционных списках", - это грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, свободы судоходства", - сказал Келин газете "Известия".
Келин отметил, что вне зависимости от того, как Лондон обставляет свои маневры, цель британской политики - причинить максимально возможный ущерб российской экономике. Также посол РФ подчеркнул, что Британия уже давно не "владычица морей", и безнаказанными ее действия не останутся.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия будет рассматривать шаги Британии по реализации намерений перехватывать суда, якобы нарушающие западные санкции, как прямое нарушение морского права.
В миреРоссияЛондонВеликобританияАндрей КелинМария Захарова
 
 
