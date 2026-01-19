https://ria.ru/20260119/plan-2068669330.html
На территории Пензенской области ввели план "Ковер"
На территории Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 19.01.2026
На территории Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 19.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
На территории Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"