Песков рассказал, как Путин относится к Крещению
Песков рассказал, как Путин относится к Крещению - РИА Новости, 19.01.2026
Песков рассказал, как Путин относится к Крещению
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин относится к Крещению как к большому празднику. РИА Новости, 19.01.2026
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
россия
Песков рассказал, как Путин относится к Крещению
Песков: Путин относится к Крещению как к большому празднику